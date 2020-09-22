شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. محمد عبده يهنئ الملك سلمان وولي العهد باليوم الوطني 90 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حرص الفنان محمد عبده على تهنئة مواطني المملكة وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، باليوم الوطنى لتوحيد المملكة 90.

كما وجه التهنئة إلى ولي العهد، محمد بن سلمان، مضيفاً أن الحجر الصحي لم يمنعه من تسجيل أغاني للاحتفال باليوم الوطني.

ولفت إلى أنه سجل 3 أغاني خاصة باليوم الوطني، مؤكداً أن كلماتها تعد الأفضل من بين النصوص العديدة التى قدمت إليه في الفترة الأخيرة.