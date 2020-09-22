شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عرض جوي مُبهر في سماء الرياض بمناسبة اليوم الوطني الـ90 والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أظهر مقطع فيديو، العرض الجوي الكبير في سماء الرياض بمناسبة اليوم الوطني الـ 90، مساء اليوم الثلاثاء.
وبدأ العرض الجوي الكبير أمس الاثنين بالواجهة البحرية في جدة، وأقيم اليوم الثلاثاء في شارع تركي الأول بالرياض، عند الرابعة عصرًا، وسقام غدًا الأربعاء في نفس التوقيت بالرياض.
كما سيُقام اليوم الثلاثاء وغدًا في شارع الفن بأبها عند الخامسة مساءًا، وفي الطائف عند السادسة إلى ربع بمنتزة الردف، وفي تبوك بمنتزة الأمير فهد بن سلطان عند السادسة مساءًا.
وسيُقام العرض كذلك في الواجهة البحرية بالخبر يوم الخميس والجمعة عند الخامسة مساءًا.
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