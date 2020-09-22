شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة.

ويتوقع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق (الرياض، القصيم ، حائل، المدينة المنورة، مكة الكرمة و الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية).

في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير.