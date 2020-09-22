اليوم الوطني الـ90.. جبل طويق رمز الهمة السعودية يرسم ملامح المستقبل

تحتفل المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، وسط إطلاق الهيئة العامة للترفيه عددا من الفعاليات ومن بينها أكبر عرض جوي الإطلاق احتفالات بذكرى توحيد المملكة.

وأطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم اليوم الوطني تركي آل الشيخ الهوية الخاصة باليوم الوطني الـ 90، للمملكة العربية السعودية، التي تأتي امتدادًا لتصميم الهوية التي اأطلقت في احتفال العام الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية تعمل الهوية على توحيد الاحتفال باليوم الوطني الغالي على قلوب سكان هذه الأرض الطيبة، حيث سيتم استخدامها في مجموعة كبيرة من التطبيقات سواء لدى الجهات الحكومية أو الخاصة، في داخل المملكة وخارجها.

ودعا آل الشيخ جميع الجهات إلى استخدام وتوحيد الهوية الخاصة باليوم الوطني الـ 90، عبر إدراج الهوية في مختلف التطبيقات المستخدمة في الاحتفاء بهذه المناسبة. ويمكن تحميل الهوية من خلال الدخول إلى الرابط، https://www.gea.gov.sa/media/2624/nd90.pdf

كما أطلقت الهيئة مبادرة احتفالية تحت مسمى «ننشد للوطن»، حيث يشارك الجمهور من خلال وسم (#ننشد_للوطن) بفيديو شخصي وهم يؤدون النشيد الوطني، ليتم الاختيار وإنتاج عمل فني شامل يعكس روح المشاركة الوطنية.

وتعود الحفلات التي انتظرها الجمهور منذ أكثر من ٦ أشهر، والتي تدعمها هيئة الترفيه، تحت الشعار الذي اعتمدته وزارة الصحة «نعود بحذر»؛ احتفالًا باليوم الأغلى على قلوب السعوديين؛ «اليوم الوطني السعودي الـ90» الذي يحتفل فيه أبناء المملكة ومحبو السعودية من جميع أنحاء الوطن العربي تحت شعار «همة حتى القمة».

وجاء استلهام شعار اليوم الوطني «همة حتى القمة» الذي تفخر الهيئة العامة للترفيه بالإشراف عليه من مقولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، »همة السعوديين مثل جبل طويق«.

و«جبل طويق» الذي شبه به ولي العهد همة السعوديين يعد أحد أهم المعالم الجغرافية في الجزيرة العربية، ويقع في قلب نجد، وسط المملكة العربية السعودية، ويتكون الجبل من الصخر الجيري الصلب ويمتد لما يقارب 800 كلم من صحراء نفود الثويرات في الزلفي شمالًا وحتى مشارف وادي الدواسر والربع الخالي.

وتنحدر السفوح الشرقية لطويق بشكل تدريجي، بخلاف الجانب الغربي الذي ينقطع بشكل مفاجئ، وتنحدر على جانبه الشرقي عدة أودية أشهرها وادي حنيفة الذي تقع على ضفافه مدينة الرياض، كما تشقّه بشكل كامل من الغرب إلى الشرق أودية مثل وادي نساح ووادي الأوسط وشعيب لحاء.

وسمي «طويق» لأنه يشبه الطوق، ويحيط بأحد أجمل الصحاري في العالم، وهي صحاري نجد المنبتة لأكثر من 2000 شجيرة مختلفة في أوقات الربيع التي تتحول لرياض مزهرة.

وطويق تظهر بشكل جلي للقادم من الغرب نحو الرياض بجبل عال وسط تشكيلات صخرية كما وصفها الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم قبل نحو أكثر من 1500 عام: »فأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مصلتينا«.

ويعتبر ضرب ولي العهد السعودي المثل بطويق، إعادة السعوديين نحو معالمه الجغرافية، والاعتزاز بمكونات الطبيعة التي تحتضنها المملكة، كما ويضرب المثل بطويق نظير القوة وعدم اللين، وكان الجبل مثالا للرفض حينما يطلب أمر فيه ويتم الرد عليه بقوله »طويق« كجواب للرفض وعدم الموافقة.

ولم يغفل ولي العهد هذا الجبل من الاستثمار، حيث تم وضع حجر أساس أحد أكبر مشاريع الترفيه في القدية جزء من طويق الغربي للرياض، حيث انطلقت أعمال مشاريع كبيرة وضع حجر أساسها الملك بالقرب من طلعة القدية الشهيرة ذات التضاريس الصعبة.

ومؤخرًا قد تم البدء في تشييد سياج أمني حول موقع المشروع لنقل المعدات الثقيلة للشروع في تنفيذ الأعمال الإنشائية لعاصمة المملكة للرياضة والفنون والثقافة.

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ويعدّ مشروع القدية الترفيهي، واحداً من المشروعات التي ستغيّر ملامح خريطة الاستثمار بقطاع الترفيه في العالم أجمع، ويعتبر واحداً من أهم المشروعات التي تنظر إليها كبرى شركات العالم المتخصصة باهتمام ورغبة بالمشاركة.

والقدية وجهة متكاملة، ستصبح بمثابة عاصمة للترفيه والثقافة والفنون في المملكة، حيث التجارب المتميزة التي تغمر القلوب بالبهجة وتطبع في المخيلة ذكريات لا تنسى.

تُبنى القدية على خمس ركائز أساسية: المتنزهات والوجهات الترفيهية، الفنون والثقافة، الرياضة والصحة، الحركة والتشويق، الطبيعة والبيئة. تدعم هذه الركائز الخمس وحدة الخدمات العقارية والمجتمعية التي ستساهم في تأسيس مجتمع مزدهر يضم خمسة آلاف وحدة سكنية.

وسوف تكون القدية وجهة ملهمة للشباب السعودي تمكنهم من تحقيق طموحاتهم، وتتيح لهم الاستمتاع بتجارب فريدة وتذوق الفن بأجواء ثقافية ملهمة، والتحليق بطموحاتهم، وإطلاق العنان لإمكاناتهم واستكشاف مسارات مهنية جديدة تساهم في بناء مستقبل أقوى.

ويتوقع أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع «القدية الترفيهي» الذي يقع على مساحة 334 كيلومترًا مربعًا، خلال العام 2022 في حين ستشهد المرحلة الثانية من المشروع خلال عامي 2023 و2025 تطوير المجمعات الرئيسية، وتوفير 4 آلاف وحدة سكنية.

وتوّفر منحدرات طويق الجبلية التي يصل ارتفاعها إلى 300 متر إطلالات بانورامية على مساحة شاسعة تبلغ أكثر من ضعف مساحة عالم ديزني في أورلاندو.

كما تعطي جبال طويق مشاهد بصرية مختلفة للقدية، وتوفر تضاريسها أفكارًا جديدة لفعاليات يتم تنفيذها ضمن المشروع.

ويراهن مشروع القدية على جبال طويق وتضاريسها في تقديم تجارب للزائرين أهمها: المغامرات الخارجية، الاستكشاف والتخييم، وتجارب الطبيعة.

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