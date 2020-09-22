جدة أولًا.. خريطة إصابات كورونا الجديدة في المدن والمحافظات

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة؛ حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات اليوم الثلاثاء 552 إصابة.

وجاءت جدة في المرتبة الأولى؛ حيث سجلت 66 إصابة جديدة، وحلّت مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ 53حالة، فيما تم تسجيل (42 في الهفوف 33 في المدينة المنورة 33 في الرياض 31 في الدمام 23 في المبرز 21 في حائل 20 في خميس مشيط 16 في نجران 12 في جازان 11 في القطيف 10 في الظهران 8 في عرعر 7 في الطائف 7 في الخبر 7 في العقيق 6 في بقيق 6 في النعيرية).

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كما تم تسجيل (5 في أبها 5 في محايل 5 في المندق 5 في المخواة 5 في شرورة 5 في الحجرة 4 في الحرجة 4 في أبو عريش 4 في الجبيل 4 في مهد الذهب 4 في صبيا 4 في وادي الدواسر 3 في خليص 3 في الدلم 3 في بيشة 3 في الزلفي 3 في تبالة 3 في ضرما 3 في قلوة 3 في أحد المسارحة 3 في بيش 3 في حفر الباطن 3 في رجال المع).

في حين تم تسجيل (2 في بطحاء 2 في البرك 2 في الدرب 2 في تبوك 2في بريدة 2 في المجمعة 2 في القحمة 2 في الكامل 2 في صامطة 2 في رفحا 2 في أضم 2 في قرية العليا 2 في بللسمر 1 في الشعبة 1 في موقق 1 في الأسياح 1 في فرسان 1 في أحد رفيدة 1 في الباحة 1 في الدوادمي 1في ينبع 1في سراة عبيدة 1 في عنيزة 1 في القريات 1 في عيون الجواء 1 في حوطة بني تميم 1 في الحريق 1 في خيبر 1 في ظهران الجنوب 1 في تثليث 1 في النماص 1 في الليث 1 في تيماء 1 في القويعية 1 في المزاحمية 1 في شقراء 1في المذنب 1 في العيص 1 في وادي الفرع 1 في أم الدوم).

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 330798 حالة، وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه تم تسجيل 1185 حالة تعافٍ جديدة، لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 312684 حالة كما أوضحت أنه تم تسجيل 30 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم، إلى 4542 حالة.