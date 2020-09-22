خريطة احتفالات نجوم الطرب باليوم الوطني السعودي الـ 90

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، مواعيد حفلات اليوم الوطني السعودي 90 والفنانين المشاركين والمدن المقامة فيها تحت شعار«همة حتى القمة».

وتفتتح حفلات اليوم الوطني السعودي الـ 90، مساء اليوم الثلاثاء، بحفلين، الأول يقام في الدمام، والثاني في جدة.

وفي الدمام يقام حفل غنائي مشترك يجمع بين الفنان راشد الماجد وأصيل أبو بكر، وذلك في الصالة الخضراء بمدينة الدمام في إطار حفلات اليوم الوطني السعودي 90 .

أحلام وماجد المهندس

وفي جدة، تحيي فنانة العرب أحلام إحدى حفلات اليوم الوطني السعودي الـ 90 بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مساء الليلة.

كما يحيي المطرب ماجد المهندس حفلة في مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض غدا الأربعاء 23 سبتمبر، في إطار الاحتفال باليوم الوطني.

وفي اليوم ذاته، تقام حفلة مشتركة بين الفنان الكويتي عبادي الجوهر، والفنانة داليا مبارك، بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن حفلات اليوم الوطني.

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بينما تقام حفلة الفنانة المصرية أنغام ومواطنها الفنان تامر عاشور يوم 24 سبتمبر 2020، ضمن احتفالات الهيئة العامة للترفيه باليوم الوطني السعودي الـ 90. كما يُحيي الفنان المصري محمد حماقي في اليوم ذاته، حفلة في جدة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

أما الختام فسيكون عبر آخر حفلين؛ حيث يطل الفنان رابح صقر، لإحياء حفله الغنائي يوم الجمعة 25 سبتمبر 2020، في مركز الملك فهد الثقافي في مدينة الرياض.

بينما يُسدل الستار على حفلات اليوم الوطني الـ 90، بالفنان المصري عمرو دياب، الذي يدشن الحفل الختامي يوم 26 سبتمبر 2020، بمدينة جدة في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وفي إطار حفلات اليوم الوطني السعودي 90، دشنت الهيئة العامة للترفيه مبادرة احتفالية تحت مسمى «ننشد للوطن» حيث يشارك الجمهور من خلال وسم «ننشد للوطن» بفيديو شخصي وهم يؤدون النشيد الوطني ليتم الاختيار وانتاج عمل فني شامل يعكس روح المشاركة الوطنية.

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خريطة هيئة الترفيه خلال الاحتفال باليوم الوطني الـ90