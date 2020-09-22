«همة حتى القمة».. سر شعار احتفالات المملكة بـ«اليوم الوطني الـ90»

تحت شعار "همة حتى القمة" تحتفل المملكة، اليوم الأربعاء، باليوم الوطني الـ 90 الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، وهو ذلك اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- توحيد البلاد تحت مسمى المملكة العربية السعودية، عام 1351هـ/1932م.

ويعود السر وراء اختيار شعار اليوم الوطني «همة حتى القمة» الذي تحتفل به المملكة للعام الثاني على التوالي إلى مقولة لولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله-، خلال إحدى جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، والتي أقيمت في 24 أكتوبر عام 2018.

وفي هذه الجلسة امتدح الأمير محمد بن سلمان المواطنين، بقوله: «همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا انهار هذا الجبل وتساوى بالأرض».

وجسدت مقولة ولي العهد متانة العلاقة بين القيادة والشعب من جانب، وحجم ثقة وتقدير القيادة لهمم وقدرات الشعب في النهوض بالوطن وتحقيق رؤية 2030، وتم استلهام شعار اليوم الوطني منها.

ويعتبر جبل طويق من أهم مواقع المشاريع السياحية الترفيهية الجاري تنفيذها في إطار رؤية 2030، وهو مشروع القدية، الذي وضع حجر أساسه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- في 28 أبريل 2018.

وهذا الجبل لا يختفي أثناء مشاهدته حتى مسافة 800 كلم، وتكون من الصخر الجيري الصلب، مشكلاً هلالاً جبلياً يبدأ من الزلفي شمال الرياض ليندفن في الربع الخالي بالقرب من وادي الدواسر.

وقد سمي هذا الجبل باسم طويق لأنه يشبه الطوق، ويحيط بأحد أجمل الصحاري في العالم، وهي صحاري نجد المنبتة لأكثر من 2000 شجيرة مختلفة في أوقات الربيع التي تتحول لرياض مزهرة.

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وأطلق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، الشعار الخاص باليوم الوطني الـ«90»، الذي يعتبر امتداداً للتصميم الذي تم إطلاقه العام الماضي.

وقد دعا تركي آل الشيخ جميع الجهات إلى استخدام وتوحيد الهوية الخاصة باليوم الوطني الـ«90»، عبر إدراج الهوية في مختلف التطبيقات المستخدمة في الاحتفاء بهذه المناسبة.

وتأتي الاحتفالات باليوم الوطني هذا العام والمملكة تعيش واقعاً جديداً حافلاً بالمشروعات التنموية الضخمة في مختلف المجالات التي تقف شاهداً على تقدمها ورقيها أسوة بالدول المتقدمة.

وجاء اختيار شعار اليوم الوطني "همة حتى القمة" ليجسد هذا الواقع التنموي من جانب، وطموحات وآمال القيادة للنهوض والتنمية من جانب آخر.

ومن المنتظر أن يشهد الاحتفال باليوم الوطني الـ«90» إقامة عدة فعاليات في جميع مناطق المملكة وتشمل الألعاب النارية والحفلات الغنائية والمهرجانات والعروض العالمية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي مرض عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

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