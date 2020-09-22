اكتشاف وكر لتزييف ملايين العملات بالرياض.. والحصيلة: 17 مليون ريال

عقب سقوط مقيمين من الجنسيتين السورية والمصرية
ألقت شرطة الرياض القبض على مقيمين مخالفين اتخذا من مقر سكنهما وكرًا لتزييف العملات والترويج لبيعها، بحسب مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس.
وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة إن الجهات الأمنية ألقت القبض على مقيمين مخالفين لنظام الإقامة من الجنسيتين المصرية والسورية في العقدين الثالث والخامس من العمر، اتخذا من مقر سكنهما وكرًا لتزييف العملات والترويج لبيعها.
وعثر بداخله على سبعة عشر مليون ورقة مُعدة للتزييف لفئتي 500 ريال و 100 ريال ، وأدوات تستخدم في تزييف العملات، وأشار إلى أنه جرى إيقافهما واتخاذ كل الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.
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