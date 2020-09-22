وثيقة رسمية تسجِّل «الأمر الملكي» بتوحيد السعودية

نشرتها دارة الملك عبدالعزيز..
نشرت دارة الملك عبدالعزيز، الوثيقة الرسمية التي تحمل الأمر الملكي بتوحيد المملكة في 12 من شهر جمادى الأولى عام 1351هـ، وذلك احتفالًا باليوم الوطني الـ90.
وقال الحساب الرسمي لـ»واس« عبر موقع «تويتر»: «الوثيقة الرسمية التي تحمل الأمر الملكي بتوحيد المملكة في الـ 12 من جمادى الأولى عام 1351هـ ».
اقرأ أيضًا:
الولايات المتحدة تهنئ المملكة باليوم الوطني.. وتشيد بالإنجازات في مختلف المجالات
احتفاءً برحلة 90 عامًا من العطاء والازدهار في اليوم الوطني السعودي
كانت هذه تفاصيل خبر وثيقة رسمية تسجِّل «الأمر الملكي» بتوحيد السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.