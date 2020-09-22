وثيقة رسمية تسجِّل «الأمر الملكي» بتوحيد السعودية

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، الوثيقة الرسمية التي تحمل الأمر الملكي بتوحيد المملكة في 12 من شهر جمادى الأولى عام 1351هـ، وذلك احتفالًا باليوم الوطني الـ90.

وقال الحساب الرسمي لـ»واس« عبر موقع «تويتر»: «الوثيقة الرسمية التي تحمل الأمر الملكي بتوحيد المملكة في الـ 12 من جمادى الأولى عام 1351هـ ».

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