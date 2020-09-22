

قام مجمع الملك فيصل الطبي وبرج النساء والولادة بالطائف بإيصال أولى الدفعات من الأدوية للمرضى إلى منازلهم عن طريق خدمة الميل الأخير بالبريد السعودي، والتي تأتي ضمن الاتفاقية النوعية التي أبرمتها وزارة الصحة ومؤسسة البريد السعودي لتوصيل الأدوية لمنازل المرضى التابعين لمستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الصحية، والتي يستفيد منها مرضى الرعاية المنزلية والمرضى ذوو الإعاقة والمرضى ذوو الأمراض المزمنة ومرضى العيادات الافتراضية والمرضى ذوو المناعة المنخفضة ومرضى الأورام ومرضى العيادات النفسية. وبين المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان أن الاتفاقية تشكل لمستشفيات وزارة الصحة نقلة بالخدمات المقدمة للمرضى من خلال تسهيل استلام الوصفة الدوائية للمرضى دون عناء مراجعة أقسام الصيدلية بالمستشفيات أو المراكز الصحية، كما أنها تأتي ضمن جهود وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا ، كما أنها استمرارية لتطوير العلاقة عبر ما يسمى خدمة الميل الأخير التي يقدمها البريد السعودي والتي تهدف إلى التغطية وبشكل تدريجي لما يقارب 284 مستشفى ومركزا طبيا في مختلف مناطق المملكة، سعياً إلى إيصال الوصفات الطبية للمرضى في منازلهم عبر حافظات خاصة بنقل الأدوية بدرجات حرارة مختلفة حسب نوع الدواء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إرسال الأدوية للمستفيدين بمنازلهم في الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.