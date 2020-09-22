أمانة الشمالية تنهي استعداداتها لليوم الوطني 90

وبين الشمري أن الأمانة قامت بعمل الإضاءات التجميلية لعدد من الأعمدة بلغ "6596" عموداً، وتركيب 9454 علما في الطرق والميادين، وتزيين 27 مبنى، و13 جسراً، و1321 لوحة إعلانية، و98 شاشة تليفزيونية، كما تم تجهيز 10 آلاف هدية، مشيراً إلى أن الأمانة حرصت على إظهار المنطقة بحُلة جميلة تعبّر عن هذه المناسبة، بما يعكس مشاعر الفخر والاعتزاز والمعاني الوطنية والإنجازات العظيمة التي تحققت على أرض المملكة في ظل القيادة الرشيدة.
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