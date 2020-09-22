أمانة الشمالية تنهي استعداداتها لليوم الوطني 90

أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية بمدينة عرعر الاستعداد للاحتفاء باليوم الوطني الـ 90 للمملكة، تحت شعار "همة حتى القمة"، وأكد أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري أنه تم وضع الأعلام واللوحات التي تحمل الشعارات والصور الوطنية في الطرق والشوارع والميادين والحدائق.

وبين الشمري أن الأمانة قامت بعمل الإضاءات التجميلية لعدد من الأعمدة بلغ "6596" عموداً، وتركيب 9454 علما في الطرق والميادين، وتزيين 27 مبنى، و13 جسراً، و1321 لوحة إعلانية، و98 شاشة تليفزيونية، كما تم تجهيز 10 آلاف هدية، مشيراً إلى أن الأمانة حرصت على إظهار المنطقة بحُلة جميلة تعبّر عن هذه المناسبة، بما يعكس مشاعر الفخر والاعتزاز والمعاني الوطنية والإنجازات العظيمة التي تحققت على أرض المملكة في ظل القيادة الرشيدة.