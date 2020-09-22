بلديات الرياض تزين الشوارع احتفالاً باليوم الوطني

أنهت بلدية محافظة حوطة بني تميم كافة استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء باليوم الوطني 90 حيث قامت البلدية بتركيب سارية العلم السعودي وتركيب أكثر من ألفين علم للمملكة وعقود الإنارة في الطرق والميادين العامة.

وجرى تركيب أكثر من 40 لوحة في الطرق وشعارات الحب والانتماء للوطن والولاء لقيادتنا الرشيدة، بالإضافة إلى إضاءة مبنى البلدية والميادين والمرافق العامة، كما تواصل البلدية أعمال تحسين وتجميل المداخل والطرق الرئيسة والميادين العامة والمنتزهات والحدائق والساحات البلدية، احتفاءً وابتهاجاً باليوم الوطني الـ 90 للمملكة

واستكملت البلدية تجهيز المنتزه البري، والذي سيشهد انطلاق 90 قذيفه للألعاب النارية وشعلة خضراء لتضيء سماء المحافظة بمشاعر البهجة والفرح بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الشعب السعودي.

وأوضح رئيس بلدية محافظة حوطة بني تميم المهندس فارس بن محمد القحطاني عن إطلاق العديد من البرامج والفعاليات تحت اجراءات احترازية ووقائية صحية، حيث سيكون هناك مسابقات وجوائز لأفضل صورة ومشاركة المواطنين بمشاعر الفرح باليوم الوطني عن طريق ارسالها لفريق التنظيم وسيتم نشرها عبر وسائل التواصل الرسمية للبلدية، كما سيكون هناك مبادرة توزيع الاشجار لزراعتها أمام المنازل.

وأكد القحطاني بأن البلدية ستقوم بتوزيع أكثر من ألفين هدية وطنية تحتوي على الأعلام والقبعات والشالات المطرزة بالشعارات الوطنية الخضراء وستوزع على أبناء المحافظة ليشاركوا دوت الخليج هذه الذكرى الغالية.

محافظة الدلم

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أنهت بلدية محافظة الدلم كافة استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 90 حيث قامت البلدية بتركيب أكثر من 4 آلاف علم للمملكة في أعمدة الإنارة وعلى أسوار المباني العامة وفي الشوارع والميادين والساحات بالمحافظة .

وأوضح المهندس سليمان بن عبدالله العايد أن البلدية قامت بتركيب أكثر من 150 لوحة في الطرقات تحمل شعارات الحب والانتماء للوطن والولاء لقيادتنا الرشيدة، بالإضافة إلى تركيب عقود الزينة والإضاءة الخضراء في المباني والمرافق والمنشآت البلدية احتفاءً وابتهاجاً باليوم الوطني الـ 90 للمملكة، وتحسين وتجميل المداخل والطرق والمحاور الرئيسة والميادين والمنتزهات والحدائق والساحات البلدية، وتكثيف الخدمات البلدية في المحافظة والمراكز التابعة .

وستقوم البلدية بتوزيع أكثر من ألفين هدية إضافية من الأعلام والقبعات والقمصان المطرزة بالشعارات الوطنية والألوان الخضراء على الأطفال ومرتادي الأماكن العامة .

محافظة الخرج

قامت بلدية محافظة الخرج بإنهاء استعدادها لليوم الوطني 90 حيث أوضح المهندس خالد الزيد ‬⁩بإن إدارة التشغيل والصيانة بالبلدية زينت أكثر من 4000 عامود إنارة باللون الأخضر وتركيب أكثر من 5000 علم على أعمدة الإنارة في الشوارع و الميادين والحدائق بالمحافظه