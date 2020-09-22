تكريم 3500 بطلاً في أزمة كورونا بالأحساء



دشنت جمعية مكافحة الشرطان الخيرية في الأحساء «تفاؤل» أمس، مبادرة «شكراً.. أبطال الأزمة»، لتكريم 3500 بطلا وبطلة في أزمة جائحة كورونا ، يمثلون أكثر من 20 قطاعاً صحياً وعسكريا ومدنيا مشاركا في الأزمة، وذلك في فندق مكان بمدينة المبرز. وشهد تدشين المبادرة في مرحلتها الأولى، 20 من قادة القطاعات الصحية والعسكرية والمدنية، وفي مراحل أخرى، سيتم تكريم كافة الأبطال داخل قطاعاتهم. أشار نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس أحمد الجغيمان، خلال كلمته في حفل التدشين، إلى أن المملكة، واجهت وباء «كورونا» بكفاءة عالية من القطاعات الحكومية والمؤسسات الخاصة، ووعي المواطن والمقيم داخل المملكة في التخفيف من آثار هذه الأزمة، وأثبتت إبداع وتميز الشباب السعودي «ذكوراً، وإناثاً»، وعمق التآلف والتعاون بينهم، وأن هذه المبادرة، هدفها تكريم كل من تصدى لمواجهة هذه الأزمة، وبالأخص الأبطال في الصفوف الأمامية في الجهات الصحية والأمنية وغيرهما، وكذلك المتطوعين في الجهات الحكومية والأهلية وفي مركز ولجان التنمية الاجتماعية في الأحساء، ولمساهمة المتطوعين في تقديم الخدمات للمحتاجين والمرضى.

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