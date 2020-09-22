ملتقى لدعم الأسر للتعليم الإلكتروني بالليث

أطلق محافظ الليث عمران الزهراني يوم أمس، وبحضور مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي الحازمي، فعاليات ملتقى دعم الأسرة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، والذي أقامته إدارة التعليم، بمشاركة عدد من مديري الإدارات الحكومية والأهلية، والعمد وشيوخ القبائل والمؤثرين والإعلاميين والمثقفين.

وأكد الحازمي حرص إدارة التعليم على تعزيز الشراكة والعلاقة مع الأسرة والمجتمع، لا سيما في مثل هذا الظروف الاستثنائية، والتي فرضتها جائحة فيروس كورونا، لضمان استمرار أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات في رحلتهم التعليمية عن بُعد، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الخدمات والخيارات التي توفرها البدائل التعليمية عبر منصة مدرستي، وشبكة قنوات عين التعليمية. وأشاد بدور المؤسسات الخيرية والتنموية بالمحافظة وما قدمته من جهود كبيرة لدعم بعض الأسر منذ انطلاقة الدراسة عن بُعد، من خلال توفير أجهزة الكمبيوتر وشرائح الإنترنت.