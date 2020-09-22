ملتقى لدعم الأسر للتعليم الإلكتروني بالليث

وأكد الحازمي حرص إدارة التعليم على تعزيز الشراكة والعلاقة مع الأسرة والمجتمع، لا سيما في مثل هذا الظروف الاستثنائية، والتي فرضتها جائحة فيروس كورونا، لضمان استمرار أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات في رحلتهم التعليمية عن بُعد، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الخدمات والخيارات التي توفرها البدائل التعليمية عبر منصة مدرستي، وشبكة قنوات عين التعليمية. وأشاد بدور المؤسسات الخيرية والتنموية بالمحافظة وما قدمته من جهود كبيرة لدعم بعض الأسر منذ انطلاقة الدراسة عن بُعد، من خلال توفير أجهزة الكمبيوتر وشرائح الإنترنت.
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