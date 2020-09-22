كما حرصت الوزارة على أن تكون الفعاليات والبرامج والمبادرات تهدف في مجملها لتأصيل مبدأ الانتماء والمواطنة واللُّحمة الوطنية لدى شرائح المجتمع، والتأكيد على واجب الفرد والجماعة تجاه دوت الخليج والحفاظ على مقدراته ومكتسباته، إلى جانب التذكير بنعمة توحيد المملكة وجهود وُلاة أمرها من خلال البرامج الدعوية المتنوعة المتزامنة مع هذه الذكرى بمساجد وجوامع المملكة، وعقد زيارات للمرابطين بالحدود والجنود المصابين منهم بالمستشفيات وتقديم الهدايا لأسر وذوي الشهداء.
وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص آل الشيخ، على أهمية تميز مشاركة الوزارة في اليوم الوطني للمملكة الذي يحمل في طياته تاريخاً حافلاً ومجيداً لقادة هذه البلاد المباركة، الذين حملوا على عواتقهم خدمة الإسلام ورعاية شؤون الحرمين الشريفين ونصرة قضايا المسلمين بالعالم، والحرص على كل ما يحقق العيش لكريم لأبناء هذه البلاد المباركة.
كانت هذه تفاصيل خبر الشؤون الإسلامية تكمل استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.