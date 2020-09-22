الشؤون الإسلامية تكمل استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني

بتوجيهات ومتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف آل الشيخ، أكملت الوزارة استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ"90" لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، من خلال إطلاق مجموعة كبيرة من البرامج والفعاليات وتزيين برج الوزارة وأروقتها وأقسامها وفروعها الثلاثة عشر بالإضاءة واللوحات التي تحمل عبارات التهنئة للقيادة الرشيدة.

كما حرصت الوزارة على أن تكون الفعاليات والبرامج والمبادرات تهدف في مجملها لتأصيل مبدأ الانتماء والمواطنة واللُّحمة الوطنية لدى شرائح المجتمع، والتأكيد على واجب الفرد والجماعة تجاه دوت الخليج والحفاظ على مقدراته ومكتسباته، إلى جانب التذكير بنعمة توحيد المملكة وجهود وُلاة أمرها من خلال البرامج الدعوية المتنوعة المتزامنة مع هذه الذكرى بمساجد وجوامع المملكة، وعقد زيارات للمرابطين بالحدود والجنود المصابين منهم بالمستشفيات وتقديم الهدايا لأسر وذوي الشهداء.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص آل الشيخ، على أهمية تميز مشاركة الوزارة في اليوم الوطني للمملكة الذي يحمل في طياته تاريخاً حافلاً ومجيداً لقادة هذه البلاد المباركة، الذين حملوا على عواتقهم خدمة الإسلام ورعاية شؤون الحرمين الشريفين ونصرة قضايا المسلمين بالعالم، والحرص على كل ما يحقق العيش لكريم لأبناء هذه البلاد المباركة.