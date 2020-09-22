السعودية اليوم / العراق يسجل 4724 اصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 4724 اصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 57 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة إلى 8682, فيما تم تسجيل 3682 حالة شفاء جديدة ,مما رفع اجمالي حالات الشفاء إلى 261757 حالة , وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 57141 مصابا , منهم 546 في العناية المركزة.

// انتهى //

18:33ت م

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بغداد 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 4724 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد,مما رفع اجمالي عدد الاصابات منذ تفشي الوباء إلى 327580 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 57 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة إلى 8682, فيما تم تسجيل 3682 حالة شفاء جديدة ,مما رفع اجمالي حالات الشفاء إلى 261757 حالة , وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 57141 مصابا , منهم 546 في العناية المركزة.// انتهى //18:33ت م0253

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