السعودية اليوم / شرطة الرياض: القبض على مقيمين مخالفين اتخذا من مقر سكنهما وكراً لتزييف العملات والترويج لبيعها



الرياض 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس ، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مقيمين مخالفين لنظام الإقامة من الجنسيتين المصرية والسورية في العقدين الثالث والخامس من العمر ، اتخذا من مقر سكنهما وكراً لتزييف العملات والترويج لبيعها، وعثر بداخله على (17,000,000) سبعة عشر مليون ورقة مُعدة للتزييف لفئتي 500 ريال و 100 ريال ، وأدوات تستخدم في تزييف العملات ، وجرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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18:30ت م

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