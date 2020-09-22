اليوم الوطني / تقني نجران يكمل استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني الـ 90 بحزمة من المبادرات والبرامج



نجران 05 صفر 1441هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس

أكملت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران والمنشآت التابعة لها استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 90 للمملكة، وذلك بحزمة من المبادرات والبرامج المتوائمة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار، أن المبادرات تشمل مبادرة العطاء التدريبي الثانية، ومبادرة التطوع التقني، والمسابقات الإلكترونية بين المتدربين والمتدربات، والبرامج التدريبية القصيرة لأبطال الصحة وذوي الهمم ولأفراد المجتمع، وعدد من المبادرات المجتمعية في أكثر من تخصص تقني ومهني، وكذلك برامج الاحتفاء والاعتزاز بهذه المناسبة في المقرات بما يعكس الانتماء لهذا الوطن المعطاء.

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18:21ت م

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