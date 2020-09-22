السعودية اليوم / الأردن تسجل 634 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس

سجلت الأردن 634 إصابة جديدة بفيروس

وقال وزير الصحة الاردني الدكتور سعد جابر، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ7 أردنيين قادمين من الخارج، و 627 حالة محلية، مشيرا إلى تسجيل 180 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 3694 حالة.

// انتهى //

18:09ت م

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عمّان 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسسجلت الأردن 634 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5679 إصابة.وقال وزير الصحة الاردني الدكتور سعد جابر، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ7 أردنيين قادمين من الخارج، و 627 حالة محلية، مشيرا إلى تسجيل 180 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 3694 حالة.// انتهى //18:09ت م0239

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