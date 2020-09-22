اليوم الوطني / سمو ولي العهد يتلقى برقيات تهان من حُكام الفجيرة وأم القوين والشارقة ورأس الخيمة وعجمان بمناسبة اليوم الوطني الـ90



الرياض 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير

كما تلقى سمو ولي العهد - حفظه الله - برقيات تهان : من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين ، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة ، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان.

// انتهى //

17:46ت م

0235



الرياض 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقيات تهان من كل من : صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.كما تلقى سمو ولي العهد - حفظه الله - برقيات تهان : من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين ، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة ، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان.// انتهى //17:46ت م0235

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