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2020-09-22 ضبط مقيمَين بحوزتهما 17 مليون ورقة عملة معدة للتزييف بالرياض متابعات الخليج 365 - واس Advertisements ألقت شرطة الرياض القبض على مقيمين مخالفين اتخذا من مقر سكنهما وكراً لـ تزييف العملات والترويج لبيعها. وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس ، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على مقيمين مخالفين لنظام الإقامة من الجنسيتين المصرية والسورية في العقدين الثالث والخامس من العمر ، اتخذا من مقر سكنهما وكراً لتزييف العملات والترويج لبيعها، وعثر بداخله على (17,000,000) سبعة عشر مليون ورقة مُعدة للتزييف لفئتي 500 ريال و 100 ريال ، وأدوات تستخدم في تزييف العملات ، وجرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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