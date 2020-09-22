الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتقدم ببرقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة العيد الوطني الـ 90

أرسل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة العيد الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية.

وأرسل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نقلاً عن قناة النيل، برقية تهنئة للملك سلمان بن عبد العزيز يهنئه فيها بحلول العيد الوطني للمملكة، وقال في رسالته:

“انه ليسعدني احتفال المملكة بمناسبة حلول العيد الوطني، ويسعدني أن أتقدم إليكم وإلى الشعب السعودي الشقيق بأصدق التهاني القلبية والأخوية”. Advertisements

واغتنم الريس السيسي المناسبة للإشادة بالعلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة بين البلدين، وتمنى للملك دوام الصحة وللشعب السعودي مزيداً من التنمية والرخاء في ظل إدارة خادم الحرمين الشريفين الحكيمة.

يذكر ان يوم غداً الأربعاء الثالث والعشرين من سبتمبر يصادف الذكرى الـ 90 لتأسي المملكة العربية السعودية، ويعرف اليوم الوطني باسم اليوم الوطني لتوحيد المملكة العربية السعودية وذلك وفقاً للمرسوم الملكي رقم 2716 الذي أصدره الملك عبد العزيز آل سعود.

وتقام الاحتفالات والولائم السعودية التقليدية عادة في هذه المناسبة، والتي يستمر الاحتفال بها حتى يوم الرابع والعشرين من سبتمبر، لكن المملكة فرضت شروطاً جديدة وقيوداً للاحتفال في ظل تفشي وباء كوفيد-19 هذه المرة.