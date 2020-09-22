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وزعت جمعية الدعوة وتوعية الجاليات بنخال، كتاب "حب الوطن"، ونفذت عددًا من الفعاليات، بمناسبة اليوم الوطني التسعين.
جاء ذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لوزارة الصحة، للوقاية من جائحة كورونا.
وكانت أبرز فعاليات الجمعية: نشر اللوحات الوطنية في مركز نخال، وتوزيع كتاب "حب الوطن" على الإدارة الحكومية بالمحافظة وسالكي طريق الباحة الطائف العام، ونشر الصور والعبارات المعبرة بهذه المناسبة.
كما فُعلت وسائل ومنصات التواصل الإلكتروني التابعة للجمعية، حبًّا وانتماءً للوطن المعطاء وولاء لقادته.
22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442 06:39 PM
وتنفذ فعاليات تضمنت نشر صور وعبارات احتفاءً بالذكرى"توعية الجاليات" بنخال توزع كتاب "حب الوطن" بمناسبة اليوم الوطني
وزعت جمعية الدعوة وتوعية الجاليات بنخال، كتاب "حب الوطن"، ونفذت عددًا من الفعاليات، بمناسبة اليوم الوطني التسعين.
جاء ذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لوزارة الصحة، للوقاية من جائحة كورونا.
وكانت أبرز فعاليات الجمعية: نشر اللوحات الوطنية في مركز نخال، وتوزيع كتاب "حب الوطن" على الإدارة الحكومية بالمحافظة وسالكي طريق الباحة الطائف العام، ونشر الصور والعبارات المعبرة بهذه المناسبة.
كما فُعلت وسائل ومنصات التواصل الإلكتروني التابعة للجمعية، حبًّا وانتماءً للوطن المعطاء وولاء لقادته.
، "توعية الجاليات" بنخال توزع كتاب "حب الوطن" بمناسبة اليوم الوطني ،
المصدر : الخليج 365
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