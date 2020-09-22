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يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إبلاغ الجمعية العامة للأمم المتحدة في كلمته التي سيلقيها اليوم (الثلاثاء)، بأنه لا بد لها من محاسبة الصين على أفعالها، فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا.
وبحسب ما جاء في مقتطفات من كلمته، سيقول ترامب: "أعلنت الحكومة الصينية ومنظمة الصحة العالمية، التي تسيطر عليها الصين فعليًّا، كذبًا أنه لا يوجد دليل على انتقال العدوى من إنسان لآخر"؛ وفقاً لـ"رويترز".
وسيضيف: "وفي وقت لاحق قالتا كذبًا: إن الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض لن ينشروا المرض، لذلك على الأمم المتحدة أن تحاسب الصين على أفعالها".
وسجل "ترامب" كلمته أمس في البيت الأبيض ليوجهها للجمعية العامة التي تبدأ اجتماعاتها الافتراضية هذا الأسبوع.فيروس كورونا الجديد
"ترامب" يعتزم مطالبة الأمم المتحدة بمحاسبة الصين بشأن "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-22
يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إبلاغ الجمعية العامة للأمم المتحدة في كلمته التي سيلقيها اليوم (الثلاثاء)، بأنه لا بد لها من محاسبة الصين على أفعالها، فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا.
وبحسب ما جاء في مقتطفات من كلمته، سيقول ترامب: "أعلنت الحكومة الصينية ومنظمة الصحة العالمية، التي تسيطر عليها الصين فعليًّا، كذبًا أنه لا يوجد دليل على انتقال العدوى من إنسان لآخر"؛ وفقاً لـ"رويترز".
وسيضيف: "وفي وقت لاحق قالتا كذبًا: إن الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض لن ينشروا المرض، لذلك على الأمم المتحدة أن تحاسب الصين على أفعالها".
وسجل "ترامب" كلمته أمس في البيت الأبيض ليوجهها للجمعية العامة التي تبدأ اجتماعاتها الافتراضية هذا الأسبوع.
22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
06:19 PM
يتهم بكين و"الصحة العالمية" بالكذب
يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إبلاغ الجمعية العامة للأمم المتحدة في كلمته التي سيلقيها اليوم (الثلاثاء)، بأنه لا بد لها من محاسبة الصين على أفعالها، فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا.
وبحسب ما جاء في مقتطفات من كلمته، سيقول ترامب: "أعلنت الحكومة الصينية ومنظمة الصحة العالمية، التي تسيطر عليها الصين فعليًّا، كذبًا أنه لا يوجد دليل على انتقال العدوى من إنسان لآخر"؛ وفقاً لـ"رويترز".
وسيضيف: "وفي وقت لاحق قالتا كذبًا: إن الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض لن ينشروا المرض، لذلك على الأمم المتحدة أن تحاسب الصين على أفعالها".
وسجل "ترامب" كلمته أمس في البيت الأبيض ليوجهها للجمعية العامة التي تبدأ اجتماعاتها الافتراضية هذا الأسبوع.
، "ترامب" يعتزم مطالبة الأمم المتحدة بمحاسبة الصين بشأن "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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