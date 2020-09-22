، إصابة 557 فلسطينيًّا جديدًا بـ"كورونا" ،

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ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الثلاثاء)، أنه جرى تسجيل 557 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وخمس حالات وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز" أن القدس وضواحيها سجلت أعلى عدد من الإصابات الجديدة بإجمالي 131 إصابة، تلتها محافظة طولكرم بواقع 81 حالة، كما سجل قطاع غزة 45 إصابة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي بلغ 46.614.فيروس كورونا الجديد
إصابة 557 فلسطينيًّا جديدًا بـ"كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-22
ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الثلاثاء)، أنه جرى تسجيل 557 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وخمس حالات وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز" أن القدس وضواحيها سجلت أعلى عدد من الإصابات الجديدة بإجمالي 131 إصابة، تلتها محافظة طولكرم بواقع 81 حالة، كما سجل قطاع غزة 45 إصابة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي بلغ 46.614.
22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
06:32 PM
الفيروس أودى بحياة 5 مرضى
ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الثلاثاء)، أنه جرى تسجيل 557 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وخمس حالات وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز" أن القدس وضواحيها سجلت أعلى عدد من الإصابات الجديدة بإجمالي 131 إصابة، تلتها محافظة طولكرم بواقع 81 حالة، كما سجل قطاع غزة 45 إصابة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي بلغ 46.614.
، إصابة 557 فلسطينيًّا جديدًا بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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