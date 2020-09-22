محمد بن مسعود - الدمام - قبل مواجهة غرناطة "دورياً" الأحد المقبل رويترز: أعلن فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء أن نتيجة فحص فيروس "كورونا" لقائده خوسيه خيمنيز ظهرت إيجابية وعزل اللاعب نفسه التزامًا بالإرشادات الصحية.

وفي وقت سابق هذا الشهر أصيب دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو بالفيروس المستجد.

ويبدأ أتليتيكو، صاحب المركز الثالث في الموسم الماضي، مشواره في الموسم الجديد من الدوري الأحد المقبل حينما يواجه غرناطة . 22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442 06:21 PM قبل مواجهة غرناطة "دورياً" الأحد المقبل Advertisements بعد إصابة المدرب .. قائد أتلتيكو مدريد الإسباني يصاب بفيروس "كورونا" بعد إصابة المدرب .. قائد أتلتيكو مدريد الإسباني يصاب بفيروس "كورونا" رويترز: أعلن فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء أن نتيجة فحص فيروس "كورونا" لقائده خوسيه خيمنيز ظهرت إيجابية وعزل اللاعب نفسه التزامًا بالإرشادات الصحية.

وفي وقت سابق هذا الشهر أصيب دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو بالفيروس المستجد.

ويبدأ أتليتيكو، صاحب المركز الثالث في الموسم الماضي، مشواره في الموسم الجديد من الدوري الأحد المقبل حينما يواجه غرناطة . الكلمات المفتاحية ، بعد إصابة المدرب .. قائد أتلتيكو مدريد الإسباني يصاب بفيروس "كورونا" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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