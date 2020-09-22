شاهد.. اكتمال وتشغيل أول كيلو متر من شبكة طرق مشروع البحر الأحمر

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أعلنت شركة البحرالأحمر للتطوير، اليوم الثلاثاء، عن تسليم أول كيلو متر من مدخل وجهة مشروع البحر الأحمر.
ولفتت الشركة إلى أنه تم بدء العمل مع شركة "بنية" لتصميم وتنفيذ شبكة طرق تبلغ 80 كم داخل الوجههة.
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