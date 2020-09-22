شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. اكتمال وتشغيل أول كيلو متر من شبكة طرق مشروع البحر الأحمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعلنت شركة البحرالأحمر للتطوير، اليوم الثلاثاء، عن تسليم أول كيلو متر من مدخل وجهة مشروع البحر الأحمر.

ولفتت الشركة إلى أنه تم بدء العمل مع شركة "بنية" لتصميم وتنفيذ شبكة طرق تبلغ 80 كم داخل الوجههة.