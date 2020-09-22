شكرا لمتابعة خبر عن صورة قديمة للملك عبدالعزيز وهو في عمر 36 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): وثقت صورة قديمة التقطت قبل أكثر من 100 عام الملك عبدالعزيز وهو في عمر 36 عاما. وثقت صورة قديمة التقطت قبل أكثر من 100 عام الملك عبدالعزيز وهو في عمر 36 عاما. وأظهرت الصورة وجه الملك في تلك المرحلة العمرية، فيما لم يتضح المناسبة التي التقطت خلالها الصورة. يذكر أن الصورة التقطت في عام 1329هـ، وذلك بالقرب من مدينة ثاج في المنطقة الشرقية.

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