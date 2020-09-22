شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أسباب تصدر المملكة في مؤشر أمان السكان أثناء السير ليلا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف العميد ركن عبداللطيف الملحم، اليوم الثلاثاء، عن الأسباب التي جعلت المملكة تتصدر مجموعة دول العشرين في تقرير الأمم المتحدة، في مؤشر أمان السكان أثناء السير ليلاً في مناطق سكنهم.

وأوضح العميد الملحم، خلال مشاركته مع قناة "الإخبارية"، أن هناك عوامل كثيرة لذلك منها حب المواطن والمواطنة لتراب هذا الوطن وحبهما للمحافظة عليه، فضلًا عن العلاقة الصلبة بين الحاكم والمحكوم في بلدنا ساعدت في استتباب الأمن والأمان، والمجتمع السعودي مجتمعًا محافظًا بفطرته.

وكانت المملكة، قد حققت المرتبة الأولى ضمن مجموعة العشرين، في مؤشر الاعتماد على الشرطة، والمرتبة الثانية في الاستجابة لمكافحة الجرائم المنظمة والثالثة في المؤشر الأمني.