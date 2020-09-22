"سعود الطبية" تنصح باتباع 3 خطوات بعد غسل اليدين بالمعقمات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نصحت مدينة الملك سعود الطبية المواطنين باتباع 3 نصائح هامة ، للوقاية من آثار غسل اليدين واستخدام المعقمات، كاجراءات وقاية من فيروس نصحت مدينة الملك سعود الطبية المواطنين باتباع 3 نصائح هامة ، للوقاية من آثار غسل اليدين واستخدام المعقمات، كاجراءات وقاية من فيروس كورونا وقالت سعود الطبية ، عبر حسابها "تويتر" بأن إحدى التدابير الوقائية لتجنب الإصابة بمرض كوفيد -19 يتمثل في غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 40 ثانية، أو المعقمات لمدة 20 ثانية. وتابعت سعود الطبية، بأن الوقاية من إكزيما اليدين التلامسية «التهاب الجلد التماسي»، يتم من خلال 3 نصائح، استخدام الماء والصابون، أو المعقمات، ولا تستخدم كلتا الوسيلتين، في نفس الوقت، والنصيحة الثانية غسل اليدين بعد ملامسة الأشياء من خارج المنزل، أو بعد التعامل مع المصابين، واحذر من الإفراط الزائد في غسيلها، وآخر النصائح استخدام الكريم أو المرهم المرطب بعد غسل اليدين باستمرار.

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