شكرا لمتابعة خبر عن نصائح لوقاية الإنسان من أضرار الغبار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت مدينة الملك سعود الطبية نصائح تساعد الفرد على الوقاية من أضرار الغبار، ومنها تجنب التعرض للغبار بشكل مباشر.

ونصحت بإغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام، وارتداء الكمامات وتغييرها بشكل مستمر، مؤكدة أن الغبار من الملوثات البيئية وله أضرار عدة.

كما نصحت مرضى الربو بجعل بخاخ الربو الإسعافي معهم طوال الوقت، والاتجاه لأقرب قسم طوارئ في حال الإصابة بضيق التنفس.