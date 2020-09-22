الولايات المتحدة تهنئ المملكة باليوم الوطني.. وتشيد بالإنجازات في مختلف المجالات

أعرب السفير الأمريكي لدى المملكة العربية السعودية جون أبي زيد، عن تهنئته للمملكة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90، وذلك بالنيابة عن الرئيس ترامب ووزير الخارجية بومبيو وجميع الأمريكيين.

وقال السفير، إنه يتقدم بخالص التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وشعب المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وأضاف: «في الذكرى التسعين لتأسيس الدولة السعودية، نستشعر دور المملكة الريادي إقليمياً ودولياً في دعم الأمن الإقليمي وتحقيق الرخاء لمواطنيها».

ونوّه، بأن المملكة العربية السعودية، تعمل على تحويل اقتصادها ومجتمعها من خلال خطة رؤية 2030.

وتابع، بأن هذه التغييرات الطموحة، بما في ذلك تمكين المرأة للوصول إلى المناصب القيادية في مختلف قطاعات الإقتصاد والحكومة والمجتمع، تنطوي على إمكانات هائلة للقدرة التنافسية العالمية للمملكة.

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وأشار، إلى أن الابتكارات التي تجلبها المملكة لمواطنيها في مجالات عدة مثل التعليم والبيئة والثقافة والسياحة والطاقة، تؤكد على التزام المملكة بتطوير رأس مالها البشري وتنويع اقتصادها.

وأوضح السفير الأمريكي، أن التقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية، يتجلى في قيادتها لمجموعة العشرين، ملمحًا إلى أن المملكة دعت طوال عام رئاستها إلى عقد اجتماعات عدة لقادة الدول الأكثر ازدهارًا في العالم لمعالجة المشاكل العالمية - مثل العواقب الصحية والمالية لكوفيد-19.

وذكر، أن هذا العام أيضًا يصادف الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للاجتماع التاريخي بين الرئيس روزفلت والملك عبدالعزيز على متن البارجة الأمريكية كوينسي، والذي وضع أسس الشراكة العميقة والصداقة بين البلدين.

ولفت السفير الأمريكي، إلى أنه بعد ما يقرب من ثمانية عقود، تواصل كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، العمل جنبًا إلى جنب لمواجهة التهديدات المشتركة، وتعزيز الأمن الإقليمي، وتقوية الروابط بين شعبينا، وتعزيز ازدهار البلدين.

واختتم السفير حديثه بقوله: «في الذكرى التسعين أود أن أقول يوم وطني سعيد للمملكة العربية السعودية، وأتطلع إلى سنوات عديدة أخرى عديدة من الصداقة والشراكة».