«التأمينات الاجتماعية» تحدد 5 شروط لضم مدد الاشتراك لنظام التقاعد

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، للتدوينات القصيرة 5 شروط لضم مدد الاشتراك السابقة الخاضعة للتأمينات إلى مدد التقاعد المدني أو العسكري.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن نظام تبادل المنافع يسهل حركة الانتقال بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات بينهما.

وأضافت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن شروط ضم مدد الاشتراك الخاضعة لنظام التأمينات إلى مدد التقاعد تتضمن:

1-أن يتقدم المشترك بطلب الضم قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير.

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2-أن لا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاش.

3-أن لا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.

4-أن لا يزيد عمر المشترك على 59 عامًا عند طلب الضم عدا المشترك الذى على رأس العمل الخاضع للنظام الأخير فى24-10-1437هـ، فيتم قبول طلب الضم حتى لو تجاوز في تاريخ تقديم الطلب سن 59 عامًا.



5-أن لا يكون المعاش فى النظام الأول قد استحق بسبب العحز.

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