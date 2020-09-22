"الصحة": تسجيل 552 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 1185 حالة.. ووفاة 30 شخصاً

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 330798 حالة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه تم تسجيل 1185 حالة تعاف جديدة، لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 312684 حالة.

وأوضحت، أنه تم تسجيل 30 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم، إلى 4542 حالة.

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