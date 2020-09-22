بعد العثور على فتاة مقتولة بمنزل شعبي.. شرطة حائل تقبض على مواطنين

أحدهما يملك البيت الذي وقّعت به الجريمة..
تمكنت شرطة منطقة حائل، من القبض على مواطنين اثنين، عقب العثور على فتاة مقتولة داخل منزل شعبي ملك أحد المتهمين.
وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، النقيب طارق النصار، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت يوم الأحد الماضي، مواطنين اثنين بالعقد الثالث من العمر، وذلك بعد مباشرة بلاغ عن وجود فتاة بالعقد الثاني من العمر وعليها آثار دماء وإصابات وفي حالة إغماء داخل منزل شعبي تعود ملكيته لأحد المتهمين.
وقد تم انتقال الخبراء المختصين والطب الشرعي إليه، وبالكشف عليها تبين أنها متوفية ووجود دلائل تشير إلى شبهة جنائية في الوفاة، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
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