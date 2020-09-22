خلال مسيرته لتوحيد المملكة.. تعرف على الألقاب الـ4 الرسمية للملك عبدالعزيز

وثقت دارة الملك عبدالعزيز، ألقاب المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، خلال 22 عامًا من مسيرته لتوحيد المملكة «1910 – 1932».

ونشرت الدارة –عبر حسابها على تويتر- إنفوجرافًا، بينت من خلاله ألقاب الملك المؤسس والتي جاءت كالتالي:

ـ في عمر الـ35 (1328 هـ - 1910م) حمل الملك المؤسس لقب «أمير نجد ورئيس عشائرها» ولقب به عندما كانت الدولة في بداية تكوينها السياسي.

ـ وفي عمر الـ46 ( 1339 هـ - 1920 م) حمل الملك المؤسس لقب «سلطان نجد وملحقاتها» وأطلق هذا اللقب بعد توحيد الأحساء وعسير.

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ـ وفي عمر الـ52 (1345 هـ – 1926م) حمل الملك المؤسس لقب «ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها» وتلقب به بعد توحيد الحجاز، كما حمل في نفس السنة لقب «ملك الحجاز ونجد وملحقاتها» وتلقب به بعد إعلانه ملكًا على نجد.

ـ وفي عمر الـ58 (1351 هـ - 1932م) حمل الملك المؤسس لقب «ملك المملكة العربية السعودية» وتلقب به بعد صدور إعلان توحيد المملكة.

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