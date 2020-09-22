بالفيديو.. تعرّف على كيفية حساب تكلفة خدمات الرسوم البلدية عبر منصة بلدي

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، للتدوينات القصيرة خطوات احتساب تكلفة خدمات الرسوم البلدية من خلال حاسبة الرسوم المعلوماتية عبر منصة بلدي.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن خدمة حاسبة الرسوم المعلوماتية تسهل على المستفيد حساب تكلفة الرسوم للخدمات البلدية مع ضمان مطابقتها لما ورد في لائحة الرسوم.

وأضافت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن خطوات احتساب تكلفة الرسوم البلدية تتضمن: الدخول على منصة بلدي، ثم الاختيار من قائمة الاستلام الإلكتروني حاسبة الرسوم ثم تحديد نوع الخدمة، وبعدها ملء بيانات النشاط ثم اختر بيانات اللوحة ثم اضغط على احسب وستظهر تكلفة الخدمة.

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