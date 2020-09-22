بعد ضبط 771 مخالفة ضريبية.. تنبيه من «الزكاة والدخل» لأصحاب المنشآت التجارية

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل ضبط 771 مخالفة ضريبية في قطاعات تجارية عدة، عقب حملة تفتيشية واسعة خلال الأسبوع الماضي، نفّذتها فرق الرقابة والتفتيش بمختلف مناطق المملكة.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الفرق نفذت جولات وزيارات تفتيشية بإجمالي 2555 زيارة، شملت قطاعات تجارية عدة كان أبرزها قطاع التجزئة وقطاع التجارة العامة والعقارات.

وأوضحت، أن معظم المخالفات تمثلت في عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم تحصيل الضريبة، إضافةً إلى عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية، كان بعضها على إثر بلاغاتٍ وردت للهيئة من قِبل المستهلكين، بلغ عددها 504 بلاغات.

وجددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها لأصحاب المنشآت التجارية، إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً على استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

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وتقوم الهيئة، بتقديم مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ2.5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

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