نائب أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين باليوم الوطني ويشيد بالعلاقات الراسخة بين البلدين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت ولي العهد، بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وعبر نائب أمير دولة الكويت، عن خالص تهاني أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتهانيه، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، مؤكداً رسوخ العلاقات الأخوية والتاريخية والوطيدة التي تربط دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والشعبين الكريمين.

وأشاد ولي العهد الكويتي، بالإنجازات التنموية البارزة التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات وتحققت في عهده، وأصبحت محل فخر واعتزاز الجميع، سائلًا المولى تعالى أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء للمملكة العربية السعودية، وأن يحقق للمملكة المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.

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كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة من الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.

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