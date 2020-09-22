خادم الحرمين يتلقى برقيتي تهنئة باليوم الوطني من سلطان عمان وملك البحرين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقيتي تهنئة من كل من سلطان عمان وملك البحرين، للتهنئة باليوم الوطني التسعين للمملكة.

فقد تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة من السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وأعرب سلطان عمان، عن تهانيه الخالصة لخادم الحرمين الشريفين، وتمنياته الصادقة له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه شعب المملكة من تقدُّم ورُقيّ وازدهار.

كما تلقى الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

Advertisements

وأعرب ملك البحرين، عن أطيب تهانيه وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما أشاد ملك البحرين، بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو على مرّ الزمان.

اقرأ أيضًا:

قادة الإمارات يهنئون خادم الحرمين الشريفين وولي العهد باليوم الوطني الـ90

نائب أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين باليوم الوطني ويشيد بالعلاقات الراسخة بين البلدين