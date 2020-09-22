حملة لإزالة التشوه البصري بالجوف

نفذ النادي التطوعي لأمانة منطقة الجوف حملة لإزالة الكتابات المشوهة للمظهر العام،على الجدران واللوحات في الشوارع والساحات والمرافق العامة وإعادة الدهن، وذلك ضمن مبادرات الأمانة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري في مختلف البلديات التابعة للمنطقة.

وأوضح ذلك مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن الحموان، مؤكدا حرص الأمانة على تحسين المشهد الحضري ومعالجة كافة أشكال التشوه البصري في الأحياء والشوارع والساحات العامة، منوها بجهود النادي التطوعي من خلال المشاركة في تنفيذ مبادرات الأمانة.