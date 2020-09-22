صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار ، أن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت يوم الأحد الموافق 1442 / 2 / 3 هـ، مواطنيين اثنين بالعقد الثالث من العمر وذلك بعد مباشرة بلاغ عن وجود فتاة بالعقد الثاني من العمر وعليها آثار دماء وإصابات وهي في حالة إغماء داخل منزل شعبي تعود ملكيته لأحد المتهمين، حيث تم انتقال الخبراء المختصين والطب الشرعي وبالكشف عليها تبين أنها متوفية ووجود دلائل تشير إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة ، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-إيقاف شخصين في شبهة جنائية على إثر وفاة فتاة بحائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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