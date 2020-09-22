اليوم الوطني / منتجات القطاعين الزراعي والحيواني في المنطقة الشرقية يعززان الأمن الغذائي الوطني



الدمام 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس

شهد القطاع الزراعي والحيواني في المنطقة الشرقية، نقلات نوعية في الإنتاج الغذائي، من خلال دعم وتحفيز الاستثمار، تماشيا مع رؤية المملكة 2030، التي تؤكد على تحقيق الأمن الغذائي.

وبينت إحصائيات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقية، حجم الجهود المبذولة في أعمال وتنوع الحياة الزراعية القائمة وطبيعتها بالمنطقة، من خلال البيوت المحمية البالغ عددها (9542)؛ ومجموع مساحاتها (546,78) هكتاراً منتجة للخضروات، و(10) مزارع مائية على مساحة (2.15) هكتاراً منتجة للخضروات، بالإضافة إلى (45) مشتلاً تجارياً بمساحة (18) هكتاراً، بلغ مجموع إجمالي طاقتها الإنتاجية (13.194.612) طناً، مع وجود (34) منحلاً، ينتج (79) خلية.

وفي قطاع الثروة الحيوانية، بلغ عدد المشاريع نحو 86 مشروعاً، منها (50) مشروع دجاج "لاحم" أنتج (66,911,746) طيراً، و(14) مشروع دجاج "بياض" أنتج (813,350,000) بيضة، وثلاثة مشاريع ألبان بلغ إنتاجها (586,552,000) لتر، وستة مسالخ دواجن أنتجت (24,250) طير/ الساعة، إضافة إلى عدد من المشاريع لمختلف الأنشطة، منها ثلاثة مشاريع (أمهات) بإنتاج وصل (26,681,900) صوص، وستة مشاريع فقاسات أنتجت (123,890,400) صوص.

إضافة إلى أربعة مشاريع تسمين عجول، بطاقة إنتاجية وصلت لـ (41,290) عجلا سنوياً، في حين جرى ترقيم (138,448) رأسا من مشروع الإبل، أما بخصوص الثروة السمكية فقد بلغ إنتاج مشاريع الاستزراع السمكي (1,173,912) طناً.

وفي برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء، فحصت الكوادر والفرق الميدانية (5,726,690) نخلة، بينها (8,108) نخلات مصابة، وأخرى (6,242) تم علاجها، منها 203 معالجات بفوسفيد الألمنيوم، فيما بلغ عدد النخيل المزال جراء الإصابة بالسوسة (1,663) نخلة، و(2.008) بسبب الإهمال، ورش (87,333) نخلة، كما قام فرع الوزارة بمكافحة الجراد بـ 44 فرقة؛ استخدمت (68,500) لتر من المبيدات، على مساحة (110,000) هكتار معالجة، إلى جانب استقبال (1,581) بلاغ.

وسجلت إدارة الأراضي بفرع الوزارة 215 قرارا للتمليك، و20 قراراً للتخصيص، فيما تم ضبط 46 حالة تعدٍّ على الأراضي، في حين جرى زراعة (108,000) شجرة تتعلق بالاهتمام بالبيئة، إلى جانب مراقبة 747 من المراعي، وتسجيل 34 مخالفة احتطاب وبيئية، كما قام مراقبو الفرع في مجال المحافظة على الثروة المائية، بأكثر من 55 جولة رقابية على الآبار، سجلت فيها 98 مخالفة آبار فقط.

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16:41ت م

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