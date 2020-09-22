اليوم الوطني / أمين العاصمة المقدسة يُدشّن "جدارية ملوك المملكة"



مكة المكرمة 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس

دشَّن معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بمكتبه "اليوم" جدارية ملوك المملكة العربية

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإتصال المؤسسي رعد بن محمد الشريف أنَّ الجدارية تحمل صوراً لملوك المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود –رحمه الله – حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – .

وأبان أنه سيتم نقل جدارية الملوك غداً، إلى المولات التجارية بمكة المكرمة؛ لإتاحة الفرصة للزوار للتعبير عن فرحتهم باليوم الوطني، "مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس

// انتهى //

16:26ت م

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مكة المكرمة 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسدشَّن معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بمكتبه "اليوم" جدارية ملوك المملكة العربية السعودية ، تزامناً مع ذكرى اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية.وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإتصال المؤسسي رعد بن محمد الشريف أنَّ الجدارية تحمل صوراً لملوك المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود –رحمه الله – حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – .وأبان أنه سيتم نقل جدارية الملوك غداً، إلى المولات التجارية بمكة المكرمة؛ لإتاحة الفرصة للزوار للتعبير عن فرحتهم باليوم الوطني، "مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا " للحفاظ على سلامة الجميع.// انتهى //16:26ت م0205

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