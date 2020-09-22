اليوم الوطني / رئيسة مجلس النواب البحرينية تؤكد أن العلاقات البحرينية السعودية نموذج للتلاحم الوثيق والتاريخ العريق



المنامة 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس

أكدت رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين معالي فوزية بنت عبد الله زينل على عمق علاقات المحبة والاخوة التاريخية التي تربط بين المملكة العربية

وأعربت معاليها عن بالغ الاعتزاز بما تشهده العلاقات البحرينية السعودية من تطور مستمر في مختلف المجالات في ظل الروابط الأخوية الوثيقة بين القيادتين والشعبين ، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظهم الله - حتى وصلت هذه العلاقات الى مستويات تجسد ما يجمع بين البلدين من التعاون والتضامن والتكامل والتفاهم والتنسيق.

وتقدمت معالي رئيسة مجلس النواب بخالص التهاني والتبريكات إلى المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني التسعين، متمنية للمملكة مزيد من التقدم والتطور والنماء والازدهار، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين.

وأوضحت معاليها أن مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لمملكة البحرين في مختلف الظروف ستظل خالدة في وجدان الشعب البحريني، وقالت: اننا نشارك المملكة العربية السعودية فرحتهم بالعيد الوطني فأفراحنا واحدة .

وأشادت معاليها بالدور الكبير الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في حماية أمن واستقرار المنطقة ومبادراتها الإنسانية والحضارية الدولية، وإنجازاتها التنموية المستمرة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، مشددة على ان المملكة العربية السعودية كانت وستظل بإذن الله صمام الأمن والاستقرار في المنطقة، ومركز العمق الاستراتيجي والثقل العالمي والقيادة الحكيمة التي تناصر وتدعم قضايا الامتين العربية والإسلامية.

// انتهى //

16:18ت م

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المنامة 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسأكدت رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين معالي فوزية بنت عبد الله زينل على عمق علاقات المحبة والاخوة التاريخية التي تربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، والتي تشكل نموذجا متميزا للتلاحم الوثيق ووحدة المصير المشترك.وأعربت معاليها عن بالغ الاعتزاز بما تشهده العلاقات البحرينية السعودية من تطور مستمر في مختلف المجالات في ظل الروابط الأخوية الوثيقة بين القيادتين والشعبين ، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظهم الله - حتى وصلت هذه العلاقات الى مستويات تجسد ما يجمع بين البلدين من التعاون والتضامن والتكامل والتفاهم والتنسيق.وتقدمت معالي رئيسة مجلس النواب بخالص التهاني والتبريكات إلى المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني التسعين، متمنية للمملكة مزيد من التقدم والتطور والنماء والازدهار، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين.وأوضحت معاليها أن مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لمملكة البحرين في مختلف الظروف ستظل خالدة في وجدان الشعب البحريني، وقالت: اننا نشارك المملكة العربية السعودية فرحتهم بالعيد الوطني فأفراحنا واحدة .وأشادت معاليها بالدور الكبير الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في حماية أمن واستقرار المنطقة ومبادراتها الإنسانية والحضارية الدولية، وإنجازاتها التنموية المستمرة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، مشددة على ان المملكة العربية السعودية كانت وستظل بإذن الله صمام الأمن والاستقرار في المنطقة، ومركز العمق الاستراتيجي والثقل العالمي والقيادة الحكيمة التي تناصر وتدعم قضايا الامتين العربية والإسلامية.// انتهى //16:18ت م0201

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