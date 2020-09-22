شكرا لقرائتكم خبر عن 45 طنًا سلالا غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 45 طنًا و200 كيلو غرام من السلال الغذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجا في عدد من المحافظات اللبنانية، استفاد منها 5,650 فردا، وذلك بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية.

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