سهم البحري يكسب 0.65 ريال مدعومًا بتوزيعات الأرباح

2020-09-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفع سهم البحري خلال جلسة تداول اليوم بمقدار 1.65 % أو ما يعادل 0.65 ريال، مدعومًا بإعلان الشركة أمس عن توزيع الأرباح على المساهمين.

وكان سعر الإغلاق أمس 39.50 ريال وهو نفس سعر افتتاح التداول اليوم، وخلال الجلسة قفز السهم إلى 40.50 ريال، لكنه أنهى تداول اليوم عند 40.15 ريال.

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توزيع أرباح سهم البحري

وكانت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) أعلنت أمس الاثنين أن مجلس إدارة الشركة أقر في اجتماعه بتاريخ 4 صفر 1442 الموافق 21 سبتمبر 2020م سياسة لتوزيعات الأرباح للأعوام 2020 و 2021 و2022، وسوف يتم عرضها خلال اجتماع الجمعية العامة القادم لاعتمادها، والذي سيتم الإعلان عن موعده لاحقًا.

وتستهدف السياسة إلى الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على أساس ريالين سنويًا.

سياسة توزيع الأرباح

وتستهدف الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) توزيع 1 ريال سعودي للسهم عن كل نصف سنة، وذلك لفترة الثلاث سنوات القادمة ابتداءً من العام 2020م.

وأفادت الشركة أن سياسة توزيعات الأرباح ستكون قابلة للتغيير بناءً على أية تغييرات جوهرية في استراتيجية الشركة أو التقلبات الحادة في أسعار النقل العالمية أو أية التزامات لجهات تمويلية قد تنشأ على الشركة مستقبلًا.



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