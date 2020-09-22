شكرا لقرائتكم بمناسبة اليوم الوطني جامعة المجمعة تقدم إيداع مكافآت الطلاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-22 بمناسبة اليوم الوطني جامعة المجمعة تقدم إيداع مكافآت الطلاب متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements قررت جامعة المجمعة تقديم موعد صرف مكافأة الطلاب بمناسبة اليوم الوطني السعودي حتى تشارك الطلاب فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية. وقالت الجامعة إن بتوجيه من رئيس جامعة المجمعة ومشاركة من الجامعة للطلاب والطالبات فرحة اليوم الوطني السعودي 90 تم تقديم إيداع مكافأة شهر سبتمبر إلى اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر.

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