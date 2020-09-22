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أكاديمية أحمد بن سلمان تدشن مقرها الجديد وتستأنف برامجها الحضورية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي عن استئناف برامجها الحضورية، ابتداءً من شهر أكتوبر القادم، بعد أن أقامت أكثر من”60″ برنامجًا تدريبيًّا عن بُعد بالفترة الماضية، استفاد منها أكثر من 1700 متدرب ومتدربة.
وفي إطار تقديم أفضل خدماتها بما يتناسب مع حاجة سوق العمل الحكومي والخاص، أقر مجلس الإدارة ترقية المركز النسائي إلى معهد، لتقديم شهادات تأهيلية في المجالات الإعلامية التطبيقية، إضافةً إلى برامجها التطويرية في مجالات العلاقات العامة والصحافة والإذاعة والتلفزيون.
هذا وتعلن الأكاديمية عن استقبال جميع المتدربين والمتدربات والزوار في مقرها الجديد في حي المؤتمرات بالرياض، على طريق مكة المكرمة، بجوار مجموعة MBC بدايةً من ٤ أكتوبر.
ونوهت الأكاديمية للراغبين بالتسجيل في برامجها القادمة الدخول على موقعها الإلكتروني www.asami.com.sa
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