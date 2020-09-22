اليوم الوطني الـ90 .. صور الأعلام وعقود الزينة تزين شوارع جازان

2020-09-22

متابعات الخليج 365- جازان

أنهت أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة المرتبطة بها استعداداتها للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

الأعلام تزين الشوارع في اليوم الوطني الـ90

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، أن أمانة المنطقة وبلديات المنطقة المرتبطة بها قامت بتركيب الأعلام، وعقود الزينة، واللوحات التي تحمل عبارات الانتماء للوطن والولاء لقيادتنا الرشيدة.

عقود الزينة والإضاءة الخضراء

وأضاف ابن سعيدان، أنه تم تركيب (24،000) علم للمملكة، في الطرق العامة والشوارع والميادين والساحات في مدينة جيزان وفي محافظات ومراكز منطقة جازان، بالإضافة إلى تركيب عقود الزينة والإضاءة الخضراء على المباني والمرافق والميادين الرئيسية والمنشآت البلدية، احتفاءً وابتهاجًا باليوم الوطني المجيد الـ 90 للمملكة.

وتابع ابن سعيدان أن أمانة المنطقة قامت بزراعة (60،000) ألف من الزهور والورود في شوارع وطرق وميادين مدينة جيزان، إلى جانب تجهيز وصيانة المواقع في الواجهات البحرية والحدائق والمتنزهات العامة، بالإضافة إلى أعمال صيانة وزراعة المسطحات الخضراء بمساحة (800،000)م2 وإعادة تشكيل وتقليم الأشجار، وتأهيل وزراعة الكورنيش الأوسط، وإعادة وزراعة حديقة الخزان بمدينة جيزان، وتطهير وتعقيم الألعاب والكراسي الموجودة فيها.

Advertisements

ورفع أمين منطقة جازان التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان -حفظه الله- وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان -حفظه الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية.

شارك الخبر







